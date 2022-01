Escolinha de futebol do Ceará ganha novo espaço

A escola de futebol do Ceará, a Fábrica de Craques, terá novo espaço para a formação de atletas em 2022. Além do Ginásio do Vozão, as aulas serão realizadas também em um campo society, no bairro Bom Futuro, na capital cearense. A princípio, o local já vai receber as atividades, que serão retomadas na próxima segunda-feira (17). O Time do Povo também programa abrir turmas para o público feminino.

A programação está assim: às segundas e quartas acontecerão as aulas de futsal no Ginásio do Vozão, às terças e quintas aulas de futebol no society. Com intenção de investir mais na formação de base do futsal neste ano, o Alvinegro planeja avaliações semestrais dos alunos da Fábrica de Craques para descobrir novos talentos.

Além disso, o clube pretende abrir turmas para o público feminino, tanto para aulas em quadra, como as de campo. Com duas unidades novas, o Ceará possui atualmente escolas nas cidades de Viçosa do Ceará, Pindoretama (interior do estado) e na capital. Para 2022, o intuito é dar mais oportunidades para crianças e adolescentes.

Estratégias

Desde 2019, em parceria com a Fity, a Fábrica de Craques busca montar a melhor estratégia para seus alunos, com alto padrão de ensino. Confira abaixo:

- Aulas padronizadas de acordo com a metodologia Fábrica de Craques;

- Avaliação do aluno duas vezes ao ano para monitoramento do seu desenvolvimento;

- Organização de campeonatos internos;

- Participação de campeonatos externos;

- Duas avaliações anuais das categorias de base do Ceará;

- Aula específica para goleiros;

- Turmas com no máximo 25 alunos;

- Palestras para os pais.

Mais informações: (85) 3038-8058.

