Escolha de números de jogadores do Ceará tem até homenagem a De Bruyne; veja todos os motivos

O Ceará divulgou a numeração fixa do elenco para a temporada 2023. Com numeração fixa utilizada desde a temporada 2016, os atletas do Ceará escolheram os números preferidos e o clube divulgou os motivos para as escolhas, algumas delas curiosas.

As escolhas vão desde a simples afinidade com o número escolhido, homenagens aos familiares e ídolos do futebol, superstição e referências bíblicas.

Sobre homenagem aos ídolos no futebol, chama a atenção a escolha do lateral Kelvyn, que escolheu a camisa 17 em alusão ao 'quase' xará, o meia Kevin De Bruyne, que usa o número no Manchester City.



Confira abaixo, posição por posição, o motivo da escolha dos números pelos jogadores do Alvinegro.

GOLEIROS

Richard (91) – O número escolhido é em alusão ao seu ano de nascimento, 1991.

Aguilar (12) – Usou o número nos títulos que conquistou na carreira.

André Luiz (67) – Em referência ao ano de nascimentos de seus pais, 1967.

Cristian (1) – Sempre utilizou o número na carreira.

LATERAIS

Igor (2) – Identificação com a numeração e já utilizou no Ceará.

Michel Macedo (88) – O número escolhido é em alusão ao ano de nascimento de sua esposa Andressa, nascida em 1988.

Marcos Ytalo (27) – Escolheu o número por ser a data de seu nascimento e casamento.

Danilo Barcelos (23) – Gosta dos numerais.

Willian Formiga (22) – Identificação com o número.

Kelvyn (17) – Adotou nessa temporada em alusão a Kevin De Bruyne, jogador ao qual tem bastante admiração.



ZAGUEIROS

Tiago Pagnussat (3) – Usou o número na carreira.

Luiz Otávio (13) – O zagueiro usa a numeração em homenagem a Zagallo, ex-futebolista brasileiro e técnico da Seleção, que tem declaradamente superstição com o número 13.

David Ricardo (4) – Se identifica com o número por ser da posição.

Gabriel Lacerda (15) – O número é em alusão ao dia de nascimento de seu pai.

Jefferson (25) – Gosta dos dois números.

VOLANTES

Caíque Gonçalves (5) – Gosta da numeração e usa desde as categorias de base.

Richardson (6) – Homenagem ao dia de nascimento de sua mãe.

Arthur Rezende (8) – Sempre utilizou na carreira e gosta do numeral.

Geovane (21) – Em alusão ao dia de seu aniversário e da sua esposa, Giovanna.

Wendell (97) – O jogador homenageou seu pai e fez uma inversão na ordem do ano de nascimento do seu patriarca, 1979.

MEIAS

Vina (29) – Utilizada na carreira desde a temporada 2015, quando atuava pelo Fluminense.

Jean Carlos (10) – Gosta e se identifica com o número. Sempre usou ao longo de sua carreira.

Chay (14) – Tem com número da sorte.

Guilherme Castilho (99) – Em alusão ao ano de nascimento, 1999, e foi o primeiro número usado como profissional.

Léo Rafael (80) – O meia é fã do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, e utiliza o número em menção ao número usado por seu ídolo quando jogava pelo Milan.

David (18) – Em referência à sua idade atual.

ATACANTES

Leandro Carvalho (7) – Utilizou nas categorias de base e resolveu adotar neste ano.

Erick (11) – O atacante se disse identificado com o número e utiliza desde o ano passado.

Janderson (77) – O atleta gosta do número e sempre que pôde utilizou na carreira.

Luvannor (90) – Em referência ao ano de seu nascimento, em 1990.

Caio Rafael (33) – Por ser cristão, o atleta usa o número em referência a idade de Cristo.

Cléber (89) – O atacante tem identificação com os números.