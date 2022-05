Escalação do Fortaleza: Leão vem com base titular e mudança na zaga contra o Juventude pela Série A

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Juventude neste sábado (28), às 20h30 horas (horário de Brasília), no Castelão, pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o técnico argentino manteve o time-base que enfrentou o Colo Colo no Chile na última quarta-feira (25), quando se classificou de forma histórica para as Oitavas de Final da Libertadores. Buscando sua primeira vitória na Série A, o Leão vem praticamente com força máxima para o duelo. Apenas o titular na zaga, Titi, está fora, por procedimento odontológico.

De mudanças, o retorno de Marcelo Benevenuto para a zaga - ele que foi destalque diante do Colo Colo - e a entrada de Zé Welison no lugar de Hércules.

Serão desfalques no Leão:

- Titi: foi submetido a um procedimento odontológico

- Matheus Vargas: edema no músculo adutor da coxa direita.

- Kayzer: contratura em panturrilha direita.

- Hércules: contratura em posterior da coxa direita.

CONFIRA ABAIXO AS ESCALAÇÕES DE FORTALEZA X JUVENTUDE

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Marcelo Boeck, Ceballos, Benevenuto, Tinga, Felipe, Zé Welison, Lucas Lima, Lucas Crispim, Yago Pikachu, Moisés e Romero.

Leão escalado para #FORXJUV pela 8ª rodada do Brasileirão. pic.twitter.com/aBgTWoSOLo — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 28, 2022

ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

César, Rômulo, Victor Mendes, Rafael Forster, Willian, Jean, Yuri, Henrique, Bruninho, Chico e Pitta