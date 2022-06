Escalação do Ceará contra Coritiba confirma retorno de Mendoza e Lindoso; veja mudanças

O técnico Dorival Júnior manteve a estrutura tática do Ceará para enfrentar o Coritiba neste sábado (4), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Com lesões musculares, o zagueiro Luiz Otávio e o meia-atacante Lima desfalcam o Alvinegro de Porangabuçu. Gabriel Lacerda e Erick, respectivamente, assumem as posições.

O duelo contra o Coxa Branca marca o retorno do volante Rodrigo Lindoso. O atleta desfalcou o Ceará no Clássico-Rei devido a um edema na coxa esquerda. Outra mudança na equipe está na lateral-direita, com o técnico Dorival Júnior dando continuidade ao rodízio entre Nino Paraíba e Michel Macedo na posição.

No setor ofensivo, o artilheiro Mendoza inicia no time titular, assim como Cléber, destaque no Ceará nas últimas rodadas com quatro gols e uma assistência.

A bola rola às 19h (horário de Brasília).

Escalações

Ceará : João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard, Rodrigo Lindoso e Vina; Erick, Mendoza e Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba : Alex Muralha; Nathan Mendes, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farías, Bernardo e Thonny Anderson; Igor Paixão, Fabrício Daniel e Adrían Martínez. Técnico: Gustavo Morínigo.