Erick treina normalmente em última atividade antes da final diante do Sport

O atacante Erick, que foi desfalque na última partida do Ceará, voltou a treinar normalmente junto com o restante do elenco. O jogador não viajou com o alvinegro para o jogo diante do Iguatu, na primeira rodada do Brasileirão Série B, pois se recuperava de uma lesão e agora deve voltar ao time do técnico Gustavo Morínigo.

Além do atacante Erick, o zagueiro Léo Santos, novo reforço do Alvinegro, também treinou com o restante da equipe.

O atacante Erick tem sido uma das peças fundamentais do Ceará, titular absoluto da equipe de Gustavo Morínigo e um dos artilheiros do alvinegro na temporada, com 19 jogos, oito gols e nove assistências.

A partida diante do Sport é válida pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, que acontece nesta quarta-feira, (19), às 21h30, na Arena Castelão.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto