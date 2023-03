Erick Pulga posta foto com Luis Suarez e interage com Vina nas redes sociais

O atacante do Ferroviário, Erick Pulga, na noite de ontem, (16), esteve em campo contra a equipe do Grêmio na derrota por 3 a 0 na Copa do Brasil. Porém, a oportunidade deu ao atacante a realização de um sonho que foi registrado em suas redes sociais. O atacante do Tubarão da Barra publicou uma foto ao lado de Luis Suarez.

"Dia pra ficar marcado na minha história! Gratidão senhor por tudo que vem proporcionando pra minha carreira profissional. Deus realiza sonhos", escreveu Erick Pulga em publicação fixada em seu perfil no Instagram.

Além dessa publicação, o ex-Ceará, Vinicius Goes, conhecido como Vina, repostou em seus stories nas redes sociais uma foto com Erick Pulga e fez suspense sobre a possível contratação do jovem jogador pelo Ceará. O atacante do Tubarão da Barra respondeu o meia, que agora defende a camisa do Grêmio, em seu Instagram.

Legenda: Erick Pulga interage com Vina nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Erick Pulga

"Tamo junto, Erick Pulga. Brilha moleque! Tem um futuro brilhante e em breve no nosso...", escreveu Vina.

"Que honra irmão! Que Deus te abençoe sempre ano tu é fera demais, humildade sua é surreal mano", respondeu Erick.

ENTRE OS ARTILHEIROS DO BRASIL

Erick Pulga e Ciel, a dupla do Ferroviário, está entre os artilheiros do Brasil na temporada. A liderança do ranking pertence a Lelê, do Volta Redonda-RJ, com 14 gols.

Lelê (Volta Redonda-RJ): 14 gols

Pedro (Flamengo): 11 gols

Ciel (Ferroviário): 10 gols

Wallace Pernambucano (América-RN): 10 gols

Germán Cano (Fluminense): 10 gols

Erick Pulga (Ferroviário): 9 gols

Juba (Sport): 9 gols

Gabigol (Flamengo): 9 gols

Pablo (Athletico-PR): 9 gols