Erick Pulga é regularizado pelo Ceará e aguarda Série B para estrear

O Ceará regularizou nesta segunda-feira (3), o atacante Erick Pulga que deve estrear pelo Vozão na Série B do Campeonato Brasileiro. O nome do novo reforço saiu no no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).e poderá ser utilizado na estreia no Brasileiro contra o Ituano, no dia 15, fora de casa.

O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos e 10% de vitrine em uma futura venda do atacante. Jogador tem 22 anos e chegou em definitivo até 2025.

Legenda: O nome de Erick Pulga foi publicado no BID nesta segunda-feira Foto: Reprodução / BID CBF

Destaque em 2023

Na atual temporada, o atacante disputou 22 jogos, marcou nove gols e deu três assistências. Ele se destacou com a camisa do Ferroviário.

Ao longo da sua carreira, Erick Pulga defendeu as equipes do River-PI, Atlético Cearense, Madureira-RJ, Maracanã-CE, Campinense-PB e Ferroviário.