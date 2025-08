Erick Pulga deve ser desfalque contra o Ceará pela Copa do Nordeste

Como confronto decisivo que vale vaga na final da Copa do Nordeste 2025, Bahia se enfrentam o Ceará, em jogo único, no dia 20 de agosto, na Arena Fonte Nova em Salvador, às 21h30, com uma ausência importante praticamente certa. Erick Pulga. O atacante do Bahia, ex-Ceará, foi substituído na partida nesta quarta-feira (30) ao sentir dores. Com exames realizados, foi constatado um estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda. A informação inicial foi divulgada pelo ge.

Com a lesão, o ponta, que sequer viajou para enfrentar o Sport neste sábado (2), às 16h, deve ficar fora dos próximos sete jogos do Esquadrão e, consequentemente, não deve estar entre os atletas disponíveis para o técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Ceará pela Copa do Nordeste.

Legenda: Erick Pulga foi artilheiro da Série B 2024, sendo peça chave do acesso do Ceará à Série A. Foto: Foto: Kid Júnior / SVM

Destaque do Bahia na temporada, Erick Pulga fez história pelo Ceará. No começo da temporada, o atacante foi vendido por R$ 18,8 milhões, sendo a maior venda da história do Alvinegro, após ser peça-chave no acesso do Vovô para elite do futebol brasileiro em 2024 sendo, inclusive, o artilheiro da Série B.