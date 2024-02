Erick Pulga celebra vitória sobre o Caucaia e valoriza empenho do grupo do Ceará

O atacante Erick Pulga vem sendo o protagonista do Ceará na temporada de 2024. Mesmo em meio a uma equipe totalmente reformulada, com 13 contratações, o atleta é o maior destaque do time até o momento. Nesta última quinta-feira (8), ele foi decisivo e marcou mais dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Caucaia, no Campeonato Cearense. Logo após a partida, o jogador celebrou o momento e valorizou o empenho apresentado pelo grupo alvinegro.

Erick Pulga Atacante do Ceará "Só quero agradecer a Deus por tudo, pelo jogo que estou fazendo e pelos três pontos. Parabéns a todo o grupo. Isso não é só meu, é de todo nosso grupo, jogando com vontade e com raça, isso é o Ceará", disse.

O Ceará lidera o Grupo B do Campeonato Cearense com 10 pontos ganhos e está virtualmente classificado para a semifinal. O Vovô possui 12 gols de saldo contra 1 do Iguatu e 0 do Ferroviário, times que ainda podem lhe alcançar no número de pontos. Pelo Estadual, a equipe de Vágner Mancini volta a campo apenas no sábado, dia 17, às 16h40, para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, no Clássico-Rei.

Antes disso, o Vozão tem dois compromissos pelo Nordestão. Neste domingo (11), o time enfrenta o Altos-PI, às 16h, na Arena Castelão e, na quarta-feira (14), duela contra o Náutico, às 21h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife.