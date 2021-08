Erick projeta jogo contra América-MG e coloca-se à disposição de Guto Ferreira; veja coletiva

Destaque na Série B pelo Náutico, o atacante Erick chegou ao Ceará no mês de julho para reforçar a equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Sem ritmo de jogo, o atleta precisou de um tempo para voltar a desempenhar o melhor do seu futebol em alto nível. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), o atleta, de 23 anos, se colocou à disposição do técnico Guto Ferreira para atuar os 90 minutos.

Erick Atacante do Ceará "Estou pronto, sim. Fiquei um tempo sem jogar e precisei de um tempo para ganhar ritmo. Acho que nesses últimos três jogos, que eu entrei no decorrer da partida, eu pude ganhar ritmo de jogo e a partir do momento em que o Guto optar por mim, estarei preparado."

O atacante projetou ainda o próximo confronto do Alvinegro de Porangabuçu na elite do futebol brasileiro. No domingo (29) o Ceará enfrenta o América-MG e, de acordo com Erick, pondo em prática o que foi treinado durante a semana, a equipe conseguirá fazer um bom jogo.

"Vai ser um jogo muito difícil. Eles (América-MG) vêm de uma derrota em casa. Fizemos uma boa semana, o professor Guto passou os pontos fortes e fracos do adversário. Treinamos muito bem e agora é pôr em prática tudo o que fizemos e fazer um bom jogo."

O duelo contra a equipe mineira acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 11h (horário de Brasília). A Rádio Verdes Mares transmite a partida ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.