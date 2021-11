Erick elogia Tiago Nunes e espera ajudar mais o Ceará: "com gols e assistências"

O atacante Erick tem cada vez mais se firmado no time titular do Ceará, sendo um dos responsáveis pelos contra-ataques e abrir defesas adversárias com seus dribles e velocidade. Já são 6 jogos seguidos como titular, crescendo de rendimento com Tiago Nunes, mas para ele, ainda faltam gols e assistências para coroar a boa fase.

Erick Atacante do Ceará O Tiago vem implantando a forma que gosta de trabalha e a gente aprende com ele. Ele nos dá muita coragem e ainda posso melhorar. Quero começar a fazer gols e dar assistências. Estou feliz em estar aqui, com uma sequência de jogos e devo muito ao Tiago. Ele me deu muita confiança. Eu quero ajudar ainda mais o Ceará, conquistando o primeiro objetivo, e depois quem sabe uma Sul-Americana ou Pré-Libertadores

Nesta quarta-feira (9), o Ceará enfrenta o Athletico/PR às 18h30 na Arena da Baixada, pela 31ª rodada da Série A, buscando sua 3ª vitória seguida. O Vovô vem embalado após vencer Fluminense e Cuiabá no Castelão.

"O nosso momento é muito bom. São duas vitórias em casa. Será um jogo muito dificil, em um gramado diferente, com a bola mais rápida, vamos buscar nos adaptar o mais rapido possivel. Queremos fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos".

Ouça o CearáCast

Primeira vitória

Se o Vovô busca a 3ª vitória seguida na Série A, também almeja a primeira fora de casa. Em 14 jogos, são 9 empates e 5 derrotas. Erick admite que o desempenho do Ceará fora precisa melhorar e que espera quebrar a escrita.

"Jogando fora estamos deixando a desejar e em casa conseguindo os resultados com ajuda da torcida, estamos fazendo valer jogar em casa. Mas quem quer coisas grandes na Série A precisa vencer fora. Que a primeira vitória seja diante do Athletico/PR".

Confira a coletiva do atacante Erick