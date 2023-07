Erick é o jogador do Ceará com mais minutos jogados na Série B; veja ranking

O Ceará está sob o comando de seu terceiro treinador em apenas 15 rodadas da Série B do Brasileirão. A mudança de técnicos pode afetar diretamente a presença de alguns jogadores na equipe titular do Vovô, na busca por alternativas para o desempenho do time.

Apesar disso, cinco jogadores têm permanecido em campo com uma frequência maior que outros atletas do elenco alvinegro. O atacante Erick, artilheiro do Ceará na Série B, com cinco gols, é também o jogador do Vovô com mais minutos jogados na competição.

JOGADORES DO CEARÁ COM MAIS MINUTOS NA SÉRIE B

Erick | 1.158 minutos Richardson | 1.094 minutos Richard | 900 minutos Tiago Pagnussat | 887 minutos Jean Carlos | 860 minutos

Legenda: Ranking de minutagem do Ceará e primeira escalação de Guto Ferreira Foto: Arte/Diário do Nordeste

Erick disputou 14 rodadas e foi titular em todas elas. Richardson, por sua vez, disputou 14 jogos, sendo titular em 13. Richard disputou dez jogos e foi titular em todos eles, os mesmos números de Tiago Pagnussat. Jean Carlos jogou 14 partidas, sendo titular em dez.

Em sua estreia no comando do Ceará, Guto Ferreira promoveu alterações na equipe titular, como a ida do volante Richardson - segundo jogador com mais minutos - para o banco e os retornos do atacante Janderson e do lateral-direito Michel Macedo para a equipe titular.

Ao longo desta semana, Guto terá três dias de treinamentos antes do próximo compromisso do Ceará pela Série B do Brasileirão. Na sexta-feira (7), o Vovô recebe o Botafogo-SP na Arena Castelão, às 21h30 de Brasília.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.