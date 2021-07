Erick é apresentado no Ceará, elogia clube e lamenta não jogar Clássico-Rei

O atacante Erick foi apresentado nesta terça-feira (27) pelo Ceará e chega com status de grande reforço do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador de 23 anos chega em definitivo do Braga/POR até 2023, depois de uma temporada de destaque no Náutico por empréstimo. As atuações no Timbu na Série B chamaram a atenção de clubes da Série A, como o Vovô, o Internacional e a Chapecoense, com o Alvinegro superando a concorrência.

Apresentado no Vozão, Erick explicou a escolha pelo clube, projetou jogar a Série A e só lamentou não poder jogar o Clássico-Rei do próximo domingo, já que ainda não estará regularizado. Como a transferência é internacional, ele só pode ser inscrito a partir do dia 2, um dia após o duelo pela 14ª rodada da Série A.

Erick Novo reforço do Ceará Eu parei no dia 30, quando acabou meu empréstimo para o Náutico, aí teve a possibilidade de vir para o Ceará. Teve muitas possibilidades de clubes da Série A, mas optei por aqui pelo projeto. Quando o clube anunciou oficialmente, recebi muita mensagem e agradeço muito ao torcedor pela confiança. Só fico triste por perder um dos melhores jogos. Infelizmente não vou poder jogar e a vontade era grande".

Em seguida, o jogador, que já atuou na Série A pelo Vitória em 2018, falou sobre voltar a jogar na elite do futebol brasileiro.

"Vou aproveitar os dias para me preparar, para, quando chegar o dia da estreia, que eu esteja da melhor forma possível. Estou muito feliz de voltar a jogar a Série A, ainda mais com um grande clube, que é o Ceará. Estou muito motivado e estou aqui para ajudar. Espero que seja um grande ano e que eu possa ajudar o clube a conquistar seus objetivos".

Sobre as metas para 2021, Erick especifica que o clube precisa pensar alto.

"Quero dar sequência ao que eu vinha fazendo no Náutico. Espero conquistar título, ajudar o clube em uma classificação para Sul-Americana ou Libertadores. O Ceará é um grande clube, tem que pensar alto, e eu venho aqui para ajudar o clube da melhor forma possível", finalizou ele.

O Vovô é o 7º colocado da Série A, com 19 pontos em 13 rodadas, e terá o Clássico-Rei no domingo, às 20h30, no Castelão como próximo compromisso.

Confira a apresentação do atacante Erick