Erasmo Carlos recebe homenagem do Vasco, time do coração, nas redes sociais

Falecido aos 81 anos nesta terça-feira (22), Erasmo Carlos recebeu uma homenagem do Vasco, time carioca pelo qual é apaixonado desde a infância. O recado, publicado nas redes sociais, lamentou a partida e ressaltou a importância do artista.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ilustre vascaíno e símbolo da música brasileira, Erasmo Carlos. 'Sai da frente, que o nosso Vasco vai passar...' Sabemos que sempre estará conosco. Descanse em paz, Tremendão", escreveu o clube nas redes sociais.

Vascaínos lamentam

Pioneiro do rock no Brasil nos anos 1960, Erasmo sempre deixou claro o amor que tinha pelo clube. Inclusive, compôs uma música especial, a 'Nosso Vasco campeão', lembrada na publicação. Lançada em 1998, ela entrou no disco de comemoração do centenário do Vasco.

Além dele, outros fãs do artista utilizaram as redes sociais para demonstrar a tristeza por conta da morte. O nome do cantor, inclusive, virou um dos mais comentados nesta terça.