Equipe da ESPN tem segurança reforçada durante a permanência em Guayaquil na Libertadores

Para a final da Libertadores, neste sábado, (29), às 17h, entre Flamengo e Athletico-PR em Guayaquil a equipe da ESPN terá sua segurança reforçada. A medida adotada foi a escolta, que já era comum nas coberturas do grupo Disney, a diferença é que dessa vez o reforço está incluindo também a equipe de narradores e comentaristas do canal esportivo e foi iniciada no desembarque da equipe em Equador.

A medida foi adotada em decorrência do elevado risco que os jornalistas tem corrido dias antes da final em Guayaquil, dentre os perigos estão assaltos nas imediações do estádio Monumental, palco da decisão.

A Conmebol afirma saber dos problemas no Equador e diz ter reforçado a segurança de pontos como a troca de ingressos e a Fan Fest que será feita nos próximos dias até o dia do jogo. Apesar da grande repercussão de alguns casos de assalto, o local em que vai acontecer a final do campeonato não sofreu alterações.

