Equipe cearense conquista etapa mundial do Neymar Jr’s Five, no Catar

A equipe cearense "Fortal Bulls", representante da modalidade feminina na etapa mundial do Red Bull Neymar Jr’s Five, venceu o time brasileiro "Resenha 013", de Santos (SP), no confronto "1x1", nesta quarta-feira (24), em Doha, no Catar.

Durante a decisão, o atacante do Paris Saint-Germain, Neymar Júnior, acompanhou o evento das arquibancadas.

Com a vitória, a equipe cearense enfrentou o time do astro brasileiro. As cearenses foram derrotadas no duelo festivo por 2 a 1.

