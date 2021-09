Equador x Chile pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Equador e Chile se enfrentam neste domingo (5), pela 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no estadio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, em Quito, Equador, às 18h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo Grupo Globo (SporTV).

Atualmente, Equador ocupa a terceira colocação na classificação, com 12 pontos. Chile é apenas o sétimo colocado, com 6 pontos. Enquanto equatorianos buscam confirmar vaga no G4, os chilenos ainda galgam posições.

Palpites para o jogo

Escalação

Equador

Galindez; Leon, Arreaga, Torres; Castillo, Gruezo, Gaibor, Estupinan; Mena, Valencia, Estrada.

Chile

Bravo; Isla, Diaz, Medel, Mena; Vidal, Aranguiz, Jimenez; Morales, Vargas, Palacios.

Ficha técnica

Equador x Chile - 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Casa Blanca, em Quito (EQUA)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Transmissão: SporTV