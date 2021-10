Equador x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

O Equador recebe nesta quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), a Bolívia, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, solo equatoriano.

A equipe de Gustavo Alfaro ocupa a 4ª colocação, com 13 pontos, e busca retomar a boa fase vivida no início da competição sul-americana, quando chegou a figurar na vice-liderança das Eliminatórias. Nos últimos três jogos, apenas uma vitória conquistada, contra o Paraguai.

Os bolivianos, por sua vez, ocupam a penúltima colocação, com seis pontos conquistados. A equipe de César Farías conquistou apenas uma vitória em oito partidas.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Equador

Ortiz; Hurtado, Arboleda e Hincapie; Estupinan, Cifuentes, Gruezo, Caicedo e Castillo; Estrada e Plata. Técnico: Gustavo Alfaro.

Bolívia

Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino e Fernandez; Justiniano e Villarroel; Chura, Arce e Ramallo; Moreno. Técnico: César Farías.

Ficha técnica

Equador x Bolívia - 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)

Data: 07/10/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Transmissão: tempo real do Diário do Nordeste