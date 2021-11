Equador, Bolívia e Peru vencem, Uruguai se complica; veja outros resultados das Eliminatórias

A 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas foi emocionante, esquentando a disputa por vagas na Copa do Mundo de 2022. Enquanto o Equador venceu e se consolidou na 3ª colocação, encaminhando sua vaga para o Mundial, a 4ª vaga e a 5ª colocação que dá direito à repescagem estão em aberto, com muitas possibilidades.

Na boa

O Equador não encontrou dificuldade para derrotar o Chile por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, pela 14ª rodada das Eliminatórias, e encaminhou a classificação para a Copa do Mundo. Os gols da La Tri foram marcados por Estupiñán e Caicedo, que jogou com um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo, quando Vidal foi expulso. .

O resultado levou o Equador aos 23 pontos, na terceira colocação, atrás apenas de Brasil (35) e Argentina (29). O Chile, por sua vez, acabou caindo para a sexta posição, com 16, um abaixo do Peru, em quinto.

Leia Também Jogada Em San Juan, Brasil e Argentina empatam em duelo tenso pelas Eliminatórias

Peru no G-4

Com um segundo tempo bastante movimentado e pênalti defendido pelo goleiro Gallese, o Peru visitou a Venezuela e venceu por 2 a 1, no final da tarde no estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, pela 14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar. Lapadula e Cueva marcaram para a Seleção Peruana, enquanto Machís fez para a Seleção Vinotinto.

Foi a segunda vitória consecutiva do Peru, que soma 17 pontos agora na 4ª colocação, enquanto a Venezuela segue na última posição, com apenas sete pontos. Os quatro primeiros colocados das Eliminatórias garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2022, enquanto o quinto jogará a repescagem para ir ao Mundial de seleções.

Bolívia afunda Uruguai

A Bolívia aproveitou bem as falhas do Uruguai e venceu por 3 a 0, em jogo foi realizado no estádio Hernando Siles, em La Paz. O destaque do jogo foi Arce, que marcou duas vezes, e ainda cobrou o escanteio no gol de Marcelo Moreno.

Legenda: A Bolívia venceu fácil o Uruguai e ainda tem chances de ir à Copa do Mundo Foto: AIZAR RALDES / AFP

Com o resultado, a Bolívia chega a 15 pontos. Já o Uruguai está há cinco jogos sem vencer e acumula quatro derrotas seguidas. Assim, estacionou com 16 pontos. Esta foi a última rodada de 2021, restando apenas quatro para definir os quatro classificados à Copa do Mundo do Catar, além do quinto colocado, que vai à repescagem mundial.

Sem gols

Colômbia e Paraguai não saíram do 0 a 0 nesta terça-feira à noite no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado não foi bom para nenhuma das duas seleções.

Ambas chegaram ao quinto jogo seguido sem vitória e ao quarto sem marcar gol. Na quarta colocação, com 17 pontos, a Colômbia viu o Peru encostar. Já o Paraguai estacionou nos 13 e, em penúltimo lugar, segue distante da classificação para a Copa do Mundo de 2022.