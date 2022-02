Entenda por que Neymar está de fora de mais um jogo da Seleção Brasileira

O atacante Neymar é o principal desfalque da Seleção Brasileira na rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo, ficando fora diante do Equador no empate em 1 a 1, e diante do Paraguai nesta terça-feira, no Mineirão. O craque brasileiro ainda está se recuperando de uma grave lesão no tornozelo que sofreu pelo Paris Saint-Germain no dia 28 de novembro de 2021.

Neymar ainda não voltou jogar pelo PSG e o clube francês espera contar com ele diante do Real Madrid, no próximo mês de fevereiro, em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League.

Existia uma grande expectativa para a volta de Neymar no PSG diante do Nice pela Copa da França, mas não aconteceu e o time foi eliminado precocemente.

Sem previsão

O Paris Saint-Germain informou que o atacante fará um novo exame de imagem para avaliar o processo de recuperação da lesão. Neymar usou suas redes sociais para mostrar sua evolução do tratamento estipulado pelo departamento médico do clube.