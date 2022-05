Enquete: você concorda com a decisão de anular todos os jogos do Crato do Campeonato Cearense?

Após o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) modificar o resultado do julgamento anterior e por maioria dos votos, manter a exclusão do Crato Esporte Clube e anular todos os seus jogos no Campeonato Cearense, a notícia virou uma nova polêmica no cenário estadual. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, protestou e reclamou da condução do julgamento. Do outro lado, o presidente do TJDF, Fred Bandeira, disse que a fala do presidente era pequena.

Nas redes sociais, a polêmica continuou entre os torcedores. E agora, o Diário do Nordeste quer saber:

