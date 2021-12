Enquete: Quem foi o melhor jogador do Ceará na temporada 2021?

A temporada 2021 chegou ao fim para o Ceará Sporting Club. No ano, o Alvinegro de Porangabuçu chegou às finais do Estadual e da Copa do Nordeste, sendo vice-campeão de ambas. Na Sul-Americana, foi o único representante cearense na competição, encerrando na vice-liderança - apenas o líder se classifica ao mata-mata.

Em competições nacionais, o Vovô chegou às oitavas de final da Copa do Brasil. Na Série A do Campeonato Brasileiro, encerrou a competição na 11ª colocação, com 50 pontos, garantido vaga na Sul-Americana de 2022. É a primeira vez que o clube conquista vaga para competição internacional consecutivamente.

Ao longo da temporada, os técnicos Guto Ferreira e Tiago Nunes utilizaram quase 40 jogadores. Com o encerramento do ano, o Diário do Nordeste quer saber de você, torcedor, quem foi o melhor jogador do Ceará, entre os titulares, em 2021?

