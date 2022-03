Enquete aponta preferência por técnico estrangeiro no Ceará; veja resultado

O Ceará Sporting Club busca um novo técnico para 2022 após interromper o trabalho de Tiago Nunes. Em enquete do Diário do Nordeste, nesta sábado (26), a preferência para o novo comando foi por um treinador estrangeiro, com 20,96% (1.286 votos).

Ao todo, foram realizadas 6.135 interações, em contagem até às 14h40. Na vice-liderança das preferências está o nome de Lisca, que acumula diversas passagens pelo time, sendo a última encerrada em abril de 2019, após perder o Campeonato Cearense.

O Top-3 é composto por Dorival Júnior. O profissional nunca trabalhou no Vovô e está livre no mercado desde de 2020, quando foi desligado do Athletico-PR. Com duas semanas até a próxima partida, a estreia do Alvinegro na Copa Sul-Americana contra o Independiente, da Argentina, a gestão corre para tentar fechar com o próximo treinador.

Confira abaixo as opções da enquete para a votação. Os nomes citados estão sem clube no momento.

