Enfrentando protestos da torcida do Sport, Wescley, ex-Ceará, deve deixar clube sem fazer estreia

Wescley chegou ao Sport há duas semanas, mas ainda não foi regularizado. O meia indicado Lisca, que deixou o clube para treinar o Santos, foi alvo de protesto da torcida, que não o aceita no time por conta do processo que responde na Justiça por agredir sua ex-namorada em 2016. Assim, a diretoria marcou reunião para definir futuro do atleta nesta quinta-feira (21). O jogador não deve continuar no Leão da Ilha, segundo o ge.globo.

Wescley responde judicialmente à acusação de agressão contra a ex-namorada, grávida de três meses na época. O caso ocorreu em 2016 e o processo segue em segredo de Justiça no Tribunal de Justiça do Ceará. Quando passou pelo Ceará, o jogador também chegou a ser alvo de protesto por parte de alguns torcedores alvinegros por conta do episódio.

O meia se apresentou, realizou exames médicos e seguiu normalmente os treinos no CT. No entanto, segue não regularizado no BID. O Sport trata a situação como indefinida.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte