Endrick visita o Real Madrid e encontra Ancelotti, Bellingham, Modric e outras estrelas; veja vídeo

O jovem atacante Endrick, um dos destaques do Palmeiras, visitou neste sábado (16) as dependências do Real Madrid, na Espanha. O jogador de 17 anos já está contratado pelo time merengue, mas aguarda completar 18 anos para se apresentar à equipe.

De férias após o término da temporada do futebol brasileiro, Endrick aproveitou para se familiarizar com a cidade que o acolherá a partir de julho de 2024: Madri, na Espanha. O atacante também conheceu as instalações do Real Madrid e conversou com alguns atletas.

Em vídeo publicado pelo Real Madrid na rede social X, é possível ver Endrick cumprimentando jogadores do atual elenco do time merengue, como o brasileiro Rodrygo, além do já melhor do mundo Luka Modric.

A grande incógnita ficou por parte do cumprimento com Carlo Ancelotti. Ainda não se sabe se o técnico italiano será o treinador de Endrick no Real Madrid ou na Seleção Brasileira, em meio às incertezas acerca de seu futuro na equipe merengue.

Endrick, de 17 anos, despontou nos últimos anos como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Atuando com a camisa do Palmeiras, conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023.