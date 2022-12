Endrick pode se tornar a 2ª maior venda da história do futebol brasileiro

O atacante Endrick, 16 anos, tem negociações encaminhadas para defender o Real Madrid, da Espanha, a partir de 2024, quando completará 18 anos - em virtude da Lei Pelé, jogadores brasileiros só podem ir para o exterior após chegarem à maioridade.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, o Real Madrid desembolsará 60 milhões de euros, podendo ter acréscimo de 12 milhões com impostos e metas, totalizando, 72 milhões de euros (aproximadamente R$390 milhões) investidos na joia palmeirense.

Caso a negociação seja confirmada, Endrick se tornará a 2ª maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas de Neymar - em 2011, foi negociado com o Barcelona por 88,4 milhões de euros. O jovem, de 16 anos, pode superar Vinicius Júnior, ex-Flamengo, e Rodrygo, ex-Santos, ambos atualmente no Real Madrid, vendidos ao clube merengue por 45 milhões de euros.

Veja as maiores contratações do futebol brasileiro

Neymar (Santos -> Barcelona) - 88,4 milhões de euros

Vinicius Júnior (Flamengo -> Real Madrid) - 45 milhões de euros

Rodrygo (Santos -> Real Madrid) - 45 milhões de euros

Lucas (São Paulo -> Paris Saint-Germain) - 43 milhões de euros

Arthur (Grêmio -> Barcelona) - 40 milhões de euros