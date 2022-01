Endrick marca golaço em vitória do Palmeiras e encanta redes sociais; veja lance e repercussões

O atacante Endrick, de 15 anos, segue encantando os torcedores brasileiros na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na vitória do Palmeiras contra o Oeste-SP por 5 a 2, na última quarta-feira (19), válido pelas quartas de final da competição de base, a joia palmeirense anotou um gol de bicicleta, de fora da área, e levou às redes sociais ao ápice da euforia.

O lance aconteceu aos 14 minutos do 1° tempo. Na ocasião, o Palmeiras vencia o Oeste-SP por 2 a 0. Após um bate e rebate na área do Rubro-Negro paulista, Endrick arriscou uma bicicleta que surpreendeu e encobriu o goleiro Alê.

A jovem revelação do Palmeiras esteve em campo por 67 minutos. Na competição, soma cinco gols em cinco partidas. Além dos tentos, Endrick chama atenção por sua força, velocidade, explosão e habilidade, além da capacidade no passe e na finalização.

O desempenho apresentado pelo atacante na Copa São Paulo de Futebol Júnior deixou os internautas eufóricos. Veja abaixo a repercussão do gol de Endrick.

