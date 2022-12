Endrick faz post elogiando Messi e recebe críticas dos torcedores do Real Madrid

A joia do Palmeiras, o garoto Endrick, de 16 anos, está cada vez mais próximo de ser vendido para o Real Madrid. E com isso, alguns torcedores do time espanhol já estão nas redes sociais exigindo uma nova postura do garoto. Após a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo, Endrick exaltou a atuação espetacular de Messi.

Legenda: Postagem foi apaga minutos após a publicação Foto: Reprodução

O elogio, porém, não foi muito bem visto por parte dos torcedores do Real Madrid. Alguns fãs do provável futuro clube do jovem de 16 anos 'cancelaram' o atacante por exaltar o craque argentino, rival durante a época de Barcelona.

Don’t come to Real Madrid — مـحـب مـدريد‎‎ ‎³³ ¹³ (@Madridnor) December 13, 2022

U lost ur capability of being a true madridista! — lina (@luxlina_) December 13, 2022

Minutos após a postagem, o jovem apagou a mensagem.