Endrick é desejo do Real Madrid e clube negocia com Palmeiras

Destaque do Palmeiras, o garoto Endrick Felipe, de 16 anos, tem chamado atenção internacional e gerado preocupação para o alviverde paulista após despertar interesse de diversos clubes. O jogador, nos últimos anos, tem sido uma das maiores promessas do Palmeiras.

Segundo afirmou o jornal Marca, o Real Madrid é um dos clubes interessados pelo jovem jogador, além de PSG, Manchester City, Arsenal e Barcelona, e tem a contratação de Endrick como uma de suas prioridades. Um dirigente do clube merengue esteve em São Paulo, tem conversas com o Palmeiras e diz realizar um "exame final" do atacante.

Independente do resultado das negociações, Endrick só poderá atuar fora do país quando atingir a maioridade, nesse caso a partir de 2024. Seu contrato com o Palmeiras vai até 2025.

Após ajudar o alviverde a conquistar o Campeonato Brasileiro ao marcar um dos quatro gols na vitória diante do Fortaleza, o garoto de 16 anos terá a atenção voltada para si fora dos gramados. A Rough Diamonds, empresa que tem como objetivo a revolução itens associados ao esporte, irá leiloar um NFT, espécie de certificado digital, que dará direito a primeira camisa profissional utilizada pelo jovem jogador.

O leilão está previsto para ocorrer a partir da próxima segunda-feira, 07/11, no site da própria empresa e ficará disponível para lances até o dia 11.