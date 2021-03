Enderson tem números semelhantes aos que Ceni deixou quando saiu do Fortaleza

O técnico Enderson Moreira está sob pressão no Fortaleza após três jogos sem vencer e poucas atuações convincentes em 2021. O Tricolor empatou contra Treze e Ceará, e perdeu para o Santa Cruz, na última terça-feira, todas pela Copa do Nordeste.

A pressão do torcedor tricolor vem acumulada desde a reta final da Série A com 3 derrotas - para Palmeiras, Bahia e Fluminense - com a equipe permanecendo na elite pelos critérios de desempate.

Mas se analisarmos os números do Fortaleza em 2020/2021, os números de Enderson Moreira não são tão ruins e estão mais próximos a Rogério Ceni do que Marcelo Chamusca em 2020. Enderson tem 51% de aproveitamento, Rogério Ceni teve 57,9% em 2020 até de sair para o Flamengo, e Marcelo Chamusca apenas 16,6%, que foi substituído por Enderson.

A comparação com Rogério Ceni é apenas na temporada 2020, para que seja mais fácil visualizar os números com praticamente o mesmo elenco em mãos. Claro que toda trajetória de Rogério Ceni é incomparável com qualquer treinador que dirigiu o tricolor, com 4 títulos (Dois Estaduais, uma Série B e uma Copa do Nordeste), além de 153 jogos, 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas, em 60,13% de aproveitamento.

Legenda: Rogério Ceni tem números indiscutíveis e grandes conquistas em sua toda sua trajetória no Fortaleza, mas em 2020 seu aproveitamento foi menor do que nos anos anteriores: 57,9% Foto: Thiago Gadelha/SVM

A análise é entender o momento do Fortaleza nas temporadas 2020/2021, com o recorte dos 3 treinadores no comando. Ceni fez 42 jogos e teve 57,9% de aproveitamento (foi campeão cearense), Chamusca fez 9 jogos e conseguiu pífios 16,6% de aproveitamento, e Enderson Moreira, que assumiu logo depois, está com 51%.

Legenda: Marcelo Chamusca assumiu o Fortaleza após a saída de Ceni, e em 9 jogos venceu apenas um, sendo demitido com 16.6% de aproveitamento e dando lugar a Enderson Moreira Foto: Kid Junior

Enderson dirigiu o Leão em 15 jogos até aqui, com 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 51% aproveitamento. São 9 partidas na Série A, com 3 vitórias (Santos, Coritiba e Vasco), 1 empate (Grêmio) e 5 derrotas (Inter, Atletico/GO, Palmeiras, Bahia, Fluminense). No Cearense uma vitória (Atlético/CE), na Copa do Nordeste são 4 jogos (com duas vitórias, um empate e uma derrota) além de uma vitória na Copa do Brasil.

Desabafo

Após a derrota para o Santa Cruz, o atual treinador leonino estava claramente incomodado com as críticas da imprensa e torcida, dando a entender que todos precisam "desapegar" do momento vitorioso com Rogério Ceni e pensar para frente.

"Não sei se o torcedor imagina que vamos ter uma temporada de 60, 70 jogos com 60, vitórias. Eles vão se frustrar. Não só comigo, com qualquer outro treinador. Ninguém entrega 100% de aproveitamento em uma temporada. Quem está aqui precisa desgarrar de um passado, de um ano fantástico que o Fortaleza teve. Aconteceu, mas agora é outro momento, mas aqui se vive isso o tempo todo. Eu também já tive um ano fantástico ou vocês acham que não? Fui campeão da Série B com o Goiás, 6º colocado no Brasileiro da Série A e semifinalista da Copa do Brasil. Foi difícil a Série A com o Fortaleza, foi duro, o clube é recente nos pontos corridos e conseguimos que ele ficasse pela 3ª vez. Eu aceitei o desafio, dei a cara a tapa quando ninguém teve coragem com medo de ser rebaixado", desabafou ele.