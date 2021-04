Enderson Moreira pede para torcida esquecer 2020 e elogia atuação do Fortaleza

O técnico Enderson Moreira tem sofrido grande pressão por parte da torcida do Fortaleza ao longo da temporada 2021, que tem pedido sua saída, independente dos resultados em campo. E após a ótima vitória diante do Bahia por 2 a 1 no Castelão, que classificou o Leão para 2ª Fase da Copa do Nordeste com uma rodada de antecedência, o treinador pediu para o torcedor diferenciar o que foi 2020 com ele e o início de 2021.

“Acho importante que as pessoas possam entender que o que aconteceu na temporada passada não fazia parte do meu trabalho, de uma maneira muito geral. Eu tinha um objetivo claro, que era tentar fazer o Fortaleza permanecer na Série A e abri mão de muita coisa que penso para que a gente pudesse conquistar esse objetivo. E foi difícil demais. Então é importante que a gente possa colocar isso para trás, criar uma perspectiva diferente e pra frente. A gente está trabalhando com dedicação, são muitas entradas e saídas, e estamos evoluindo. Não é porque hoje a gente ganhou que tá tudo certo, a gente vai fazer as correções melhorar cada vez mais. A nossa tentativa é sempre conquistar os resultados e mostrar ao torcedor o que ele quer ver, que é um futebol de qualidade”, disse.

Em seguida, o treinador elogiou a atuação da equipe diante do Bahia, após uma semana cheia de treinos.



“A gente teve um pouco mais de tempo de recuperar os atletas. Mas não é uma semana que vai mudar a evolução da equipe, mas ajudou os atletas a terem a recuperação normal, estarem mais inteiros para o confronto. O jogo era difícil, mas o time teve uma boa postura. No final, a bola parada, sempre são bolas difíceis. Mas acho que nós fizemos um grande jogo e fomos merecedores do resultado”, avaliou o comandante do Leão.

Com a classificação na Copa do Nordeste assegurada volta suas atenções para a , o Tricolor de Aço, duela com o Ypiranga, na terça-feira (6), às 21h30, na Arena Castelão pela segunda fase da Copa do Brasil.

