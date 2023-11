Enderson Moreira é anunciado pelo Sporting Cristal, do Peru

Cindo dias após deixar o comando do Sport, o treinador Enderson Moreira, com passagens por Ceará e Fortaleza, foi anunciado, na tarde dessa sexta-feira (24), como novo treinador do Sporting Cristal, do Peru. O técnico assume após a saída do brasileiro Tiago Nunes, que assumiu o comando do Botafogo.

"Bem vindo, Enderson! Temos o prazer de anunciar que Enderson Moreira será o Técnico do Sporting Cristal para a temporada 2024", escreveu o clube.

Enderson desembarca em Lima nesse domingo (26) e na segunda-feira (27) concederá entrevista coletiva no clube, segundo informações passadas pelo próprio time peruano nas redes sociais.

No Sport, último clube que esteve à frente, Enderson comandou o time em 67 jogos, venceu 39, empatou 16 e foi derrotado em 12 deles, Na equipe o treinador tinha um aproveitamento de 66,2%. Além dos números, Enderson carrega consigo três títulos da Série B (América-MG, Botafogo e Goiás), um pernambucano e o vice-campeonato da Copa do Nordeste.