Enderson Moreira destaca opções no elenco do Fortaleza

O técnico do Fortaleza, Enderson Moreira, destacou a qualidade do elenco do clube, após ter utilizado praticamente todos os jogadores entre jogos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No último sábado, uma equipe reserva venceu o Confiança fora de casa por 1 a 0, garantindo a liderança do Grupo B da 1ª Fase.

Para ele, o grupo lhe dá muitas opções para montar a equipe a cada jogo. Em 11 partidas na temporada 2021, o Fortaleza venceu 8.

"Eu conto com todos os atletas. Estamos em um período de encaixar os jogadores que estão chegando, que conhecemos melhor com os trabalhos no dia a dia. Eu tenho boas possibilidades no elenco, estamos ajustando e ganhando cada vez mais opções. Até para montar uma convocação para o jogo tenho que deixar jogadores de qualidade de fora".

Planejado

Em seguida, o treinador leonino destacou o planejamento do clube para que os jogadores estivessem em condições de jogo.

"Não tivemos uma pré-temporada. Nós rodamos os atletas e nosso percentual de lesão é muito baixo. Tivemos uma rotatividade maior do que o normal para evitar lesões, se não corríamos o risco de perder hoje quatro, cinco ou seis jogadores.Eu não tenbo medo de fazer aquilo que deve ser feito. Sempre converso com a fisiologia e escalamos os atletas que estão nas melhores condições".

Adversário

Enderson Moreira avaliou também o próximo adversário do Leão na Copa do Nordeste: o CSA. O Fortaleza jogará no Castelão, em jogo único pelas quartas de finais da competição.

"Pegamos um adversário difícil. Será um jogo muito complicado, o CSA é uma equipe muito bem montada, com argumento, bons jogadores. Será uma decisão e espero que de bom futebol, com duas equipes que gostam de jogar, bem organizadas. Esperamos ser mais competente e que a gente faça tudo aquilo que temos produzido na competição".

