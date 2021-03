Enderson Moreira analisa vitória sobre o 4 de Julho e justifica ausências de Felipe e Romarinho

O Fortaleza voltou a vencer pela Copa do Nordeste. Neste sábado (27), o Tricolor bateu o 4 de Julho por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 11 pontos na competição. A atuação, porém, deixou a desejar novamente. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira analisou o resultado.

"Vencemos mais uma fora de casa, adversário qualificado, trouxe dificuldade para muitos adversários. Temos que enaltecer o adversário e temos que seguir firmes para buscar mais resultados na sequência. Campo prejudica as duas equipes. Tanto que muitos lances aconteceram em virtude de bolas que você acaba perdendo o controle, uma equipe ganha um contra-ataque. Enfim, o campo atrapalha as duas equipes. Mas eu gosto de enaltecer o espírito competitivo, a gente enfrentou dificuldades, não reclamamos de absolutamente nada. Sabíamos das dificuldades, colocamos uma equipe que estava mais preparada para este tipo de jogo", destacou.

O treinador falou ainda sobre o revezamento de jogadores.

"Quando você não tem pré-temporada, como nós não tivemos, não temos condição de preparar bem a equipe. Não estamos num revezamento porque eu quero não. Porque o único atleta que jogou sequência maior foi o Tinga e justamente ele teve uma lesão. A gente está com cuidado de não perder neste início de temporada nenhum atleta", afirmou.

Ausências

Legenda: Felipe foi titular absoluto do Fortaleza nas duas últimas temporadas Foto: JL Rosa / SVM

Duas ausências sentidas foram do volante Felipe e do atacante Romarinho, peças importantes na equipe, que o comandante leonino justificou.

"O Felipe não treina normalmente desde o dia 11 de março. Ele iniciou os trabalhos com bola no dia 11, mas tinha muitos aspectos físicos que ele precisava resolver. Não é uma coisa da comissão técnica. É uma conversa com o jogador. Ele entra, nessa semana, em condições de poder participar do nosso grupo. Infelizmente a gente não contou com ele no início da temporada. É um jogador que a gente gosta muito. Jogador com reconhecimento de todos pela sua qualidade, mas infelizmente ele não estava em condições por conta de uma lesão", disse ele, complementando sobre o camisa 20.

"Romarinho a gente verificou a questão do gramado, do estilo de jogo. O Romarinho tem mobilidade, ótima qualidade técnica. Ele voltou a jogar no último jogo, temos muita expectativa em cima dele. Vem de lesão desde o ano passado. Mas é questão de ter tranquilidade para que no tempo certo ele possa recuperar a sua forma porque é um grande jogador".