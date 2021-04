Enderson explica postura defensiva do Fortaleza contra o Bahia: "qualquer erro poderia ser fatal"

A eliminação do Fortaleza para o Bahia, pela Copa do Nordeste, deixou os tricolores obviamente tristes e chateados. Mas não somente o resultado incomodou. A postura da equipe, apática, sem conseguir agredir o adversário e pouco criativa passou uma impressão negativa a quem assistiu o jogo. Após a partida, o técnico Enderson Moreira avaliou a atuação da equipe.

Enderson Moreira Técnico do Fortaleza "Jogo tenso, a gente sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Tecnicamente não foi um jogo bom. É uma decisão de duas equipes que se equivalem. Trabalharam bem no sentido de poder anular o outro. Acho que em algumas situações faltou a gente escolher melhor o passe ou a decisão para finalizar as bolas para o gol"

Em outra ocasião, Enderson afirmou que montou um plano de jogo para tentar neutralizar o time do Bahia.

"O que a gente buscou foi neutralizar algumas ações do Bahia. Liberar mais os dois laterais, deixar funcionarem ao mesmo tempo. A gente teve bons momentos no 1º tempo, transições boas. A nossa ideia era para ter uma equipe que pudesse transitar rápido, buscar alternativas. A gente reforçou por dentro para roubar a bola e transitar, deixando os três atacantes em uma situação mais favorável", explicou.

Pênaltis

Apesar de sair derrotado nas cobranças de pênaltis, o treinador garantiu que a situação foi muito treinada durante as últimas semanas.

"O Robson é um grande cobrador. Falar agora de quem errou é falar daquilo que aconteceu. Todos eles são bons cobradores. Wellington (Paulista), outro dia, perdeu dois pênaltis seguidos. Pênalti não é somente questão técnica, é questão emocional também. Nós estamos treinando pênalti não é de agora, é desde a época da Copa do Brasil, treinamos a semana inteira. Não dá pra reproduzir a tensão, o aspecto emocional de que é bater um pênalti. Não é à toa que os melhores jogadores do mundo já perderam pênalti. Porque é uma situação tensa. Só quem já teve dentro do campo pode ter noção da responsabilidade".