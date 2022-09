Emprestado pelo Fortaleza, Coutinho garante vitória de Sport contra Bahia e tem 21 gols no ano

Revelado pelo Fortaleza, o atacante Gustavo Coutinho atravessa grande fase na atual temporada. Emprestado ao Sport para a sequência da Série B do Brasileiro, o centroavante de 23 anos foi titular no clássico nordestino contra o Bahia e garantiu a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada.

Com a camisa do Leão da Ilha, o atleta tem dois gols em nove jogos. Ao longo de 2022, são 21 bolas na rede em 41 partidas, somando também as atuações pelo Botafogo-PB na atual temporada.

O contrato com o clube cearense é até o fim de 2024. A estreia no profissional foi em 2018, acumulando empréstimos também para o Operário-PR e Cabofriense-RJ. O ano vigente é o de maior destaque, despertando interesse no mercado do cenário nacional em times como a Ponte Preta.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza monitora o rendimento de Coutinho e aposta no potencial do atacante para o futuro, com retorno técnico e financeiro. Apesar de poucos jogos no profissional, o centroavante sempre teve o contrato expandido pelo Leão. No atual elenco do técnico Vojvoda, as opções ofensivas são: Robson, Romarinho, Romero, Moisés, Pedro Rocha, David da Hora, Depietri e Thiago Galhardo.