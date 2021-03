Emprestado pelo Fortaleza, Bergson tem apresentação de gala na Malásia; confira vídeo

O atacante Bergson recebeu uma apresentação de gala no futebol da Malásia. Em vídeo divulgado pelo Johor FC, nesta quinta-feira (11), o atleta se locomove em uma limosine e mostra a camisa 9. O jogador pertence ao Fortaleza e foi emprestado, com opção de compra, pelos próximos quatro meses.

Na negociação, o clube cearense recebeu 100 mil dólares. A aposta é de valorização no exterior, o que pode render mais receita aos cofres tricolores.

Com 30 anos, Bergson perdeu espaço no elenco desde a chegada do técnico Enderson Moreira. Ao todo, marcou três gols em 14 partidas. Confira o vídeo de apresentação: