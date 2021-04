Emprestado pelo Fortaleza, Bergson soma nove gols em sete jogos na Malásia

O atacante Bergson atravessa grande fase no futebol da Malásia. Emprestado pelo Fortaleza ao Johor FC, o centroavante atingiu a marca de nove gols em sete jogos nesta sexta-feira (16). Artilheiro do torneio nacional, balançou as redes na vitória por 2 a 0 contra o Pahang, pela 9ª rodada.

Desde a chegada ao novo time, em março, o atleta de 30 anos se tornou o primeiro jogador da história do clube a marcar quatro gols nos primeiros quatro jogos da competição. Após receber apresentação de gala, o brasileiro é o astro da equipe, líder invicta da 1ª divisão com 23 pontos: sete vitórias e dois empates.

Negociação

A diretoria tricolor monitora a situação e acredita em compensação financeira futura. No acordo, cedeu o centroavante ao Johor por quatro meses pelo valor de US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil).

Legenda: Bergson usará o número 9 na camisa do Johor FC Foto: divulgação / Johor FC

No contrato, o time pode solicitar a aquisição através de cláusula de 400 mil dólares (próximo de R$ 2,2 milhões). Assim, a expectativa leonina é que Bergson possa manter o desempenho.

Em solo cearense, atuou em 14 partidas e marcou três gols pelo Leão. Com passagens por times como Ceará e Athletico-PR, tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2021.