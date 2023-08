Empresários de Pedro terão reunião com o Flamengo e saída do jogador é considerada

Após ser agredido pelo preparador físico Pablo Fernández com um soco no rosto, o atacante Pedro pode deixar o Flamengo. Uma reunião entre os empresários do atleta e a diretoria rubro-negra vai definir o futuro do camisa 9 no time da Gávea.

O jogador faltou o treino programado para a manhã desta segunda-feira (31), alegando dores na região onde foi atingido e incômodo psicológico por toda a situação vivida.

Desde o acontecimento, os responsáveis pela carreira de Pedro - empresários e advogados - o defenderam publicamente, o que acabou tornando a situação entre o atleta e o clube ainda mais conturbada.

RELAÇÃO COMPLICADA

Após a chegada de Jorge Sampaoli e sua comissão técnica ao Flamengo, Pedro enxerga que acabou perdendo espaço e vê uma falta de critério para as escolhas envolvendo o tratamento destinado a ele e Gabigol, seu principal "rival" por uma vaga no ataque.

Das 27 partidas do técnico argentino no comando do time carioca, o camisa 9 entrou em campo 23 vezes, das quais 14 foram como titular.

Com a agressão desferida, Pablo Fernández foi demitido, mas Sampaoli foi mantido no cargo. A situação contribuiu ainda mais para abalar a relação - que já não era boa - entre atleta e comissão técnica, respingando inclusiva na diretoria.

O treinador argentino se manifestou apenas na divulgação de uma nota na qual afirma que 'dormiu pensando em como ajudar o atacante'. Porém, ele ainda não entrou em contato diretamente com Pedro.

POSSÍVEL SAÍDA?

A janela de transferências se encerra já na quarta-feira (02) e o Flamengo afirma que não recebeu nenhuma proposta boa o suficiente para se desfazer do atleta.

No início de julho, Pedro recebeu uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para ganhar seis vezes mais o que recebe no clube rubro-negro. No entanto, o atacante prontamente recusou a oferta. Semanas depois, o atacante teve seu nome ligado ao Tottenham, da Inglaterra, como possível substituto para o inglês Harry Kane.

O certo é que a janela está prestes a fechar e a situação entre jogador, clube e comissão técnica não é nada boa.