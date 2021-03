Empresário diz que Yony González tinha 10 propostas e classifica Ceará como "grande emergente"

“O grande clube emergente do futebol brasileiro”. Foi assim que o empresário Márcio Bittencourt definiu o Ceará ao explicar o acerto com o atacante colombiano Yony González. Tido como um dos principais agentes do país, concedeu entrevista ao Canal do Nicola, no YouTube, e elogiou a postura alvinegra no mercado.

“Tem tudo para o Ceará decolar. Hoje você vê o nível com a renovação do Vina, que era desejado por grandes clubes, a contratação do próprio Willian, o melhor volante da Série B, tinha uma procura grande, e a do Yony, um grande nome no Brasil, tanto que foi para o Benfica. O Yony tinha 10 propostas na mesa, inclusive uma altíssima da Turquia, e ele rejeitou todas para voltar”, explicou.

Legenda: Atacante Yony González já vem treinando há semanas em Porangabuçu Foto: Felipe Santos/ Ceará SC

O contrato de Yony com o Ceará é por empréstimo, junto ao Benfica-POR, até o fim da temporada. O atacante se destacou no Fluminense, foi negociado com o futebol português e teve passagens também por Corinthians e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

“O Ceará muda de patamar esse ano com a renovação do Vina e as contratações. Eu sou representante do Cléber, e eles trouxeram o Jael e o Vizeu, então o time tem tudo para fazer um ano brilhante na Série A, quem sabe até beliscar uma pré-Libertadores ou coisas maiores”, afirmou.

Para 2021, a diretoria do Vovô anunciou oito reforços e segue com caixa milionário para nvestimentos. O clube disputa o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Série A e a Copa Sul-Americana.