Empresário diz que Luva de Pedreiro sabe ler e rebate acusações; veja detalhes

O empresário Allan Jesus rebateu as acusações sofridas pelo influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, sobre o contrato entre as partes. Ao jornalista Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record, no domingo (10), afirmou que era alvo de mentiras e ainda acusou a nova gestão da carreira do jovem de 20 anos, liderada pelo ex-jogador Falcão, de aliciamento.

Allan Jesus Ex-empresário de Luva de Pedreiro “Primeiro, não considero ele ingênuo, o considero muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo. Eu decidi trabalhar com ele porque acredito muito no potencial".

A reportagem foi veiculada após uma liberação judicial. Na semana anterior, a Record e a Rede Globo precisaram cortar trechos em que Luva de Pedreiro respondia sobre o conflito com o ex-agente. A medida existiu por conta de uma liminar na Justiça concedida para o próprio Allan.

Contrato do Luva de Pedreiro

O contrato de Allan Jesus com o Luva de Pedreiro foi assinado no dia 25 de fevereiro de 2022, com duração de 48 meses e uma multa rescisória de R$ 5,2 milhões. Em entrevista, Iran revelou que não sabe ler e assinou o vínculo apenas confiando no ex-agente, sem saber os principais detalhes.

Allan retrucou a afirmação. "Como ele não sabe ler e escrever se ele estudou?", afirmou. "Quando assinamos esse contrato, estávamos ele, o pai e a mãe. Eu fiz a leitura para ele. O Iran constituiu um advogado um mês depois, ela teve acesso ao contrato e, em nenhum momento, essas acusações foram colocadas. Todos os nossos contratos ainda não foram pagos, nunca faltou nada", disse.

O documento tem 12 páginas. No contrato social, a empresa ‘O Cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SPE LTDA’ foi criada, com divisão de receita de 45% para Iran, 45% para Allan e 10% para o influenciador Victor Melo. O ex-agente disse que esses percentuais foram alinhados com Iran.

"Eu e Iran decidimos que cada um iria ceder 5% ao Victor Melo, que era um criador de conteúdo que serviu para ter uma ajuda técnica e mais um para impulsionar o Luva", afirmou. “Não é injusto porque são números praticados no mercado, uma portagem que jamais será considerada aproveitamento”, completou. Segundo Allan, resta receber US$ 423 mil (cerca de R$ 2,2 milhões) das parcerias.

Falcão como empresário

Legenda: Falcão se tornou o novo empresário de Luva de Pedreiro Foto: reprodução / Instagram

Por conta dos entraves financeiros, o Luva de Pedreiro decidiu mudar de empresário e se tornou agenciado por uma equipe comandada pelo ex-jogador Falcão no fim de junho. Para a Record, Allan disse que integrantes dessa empresa ofereceram presentes e dinheiro ao pai de Iran de modo suspeito.

Allan Jesus Ex-empresário de Luva de Pedreiro "Eu não fico tão surpreso porque ele afirma que vinha mantendo contato desde abril, com orientações, e isso é uma questão que vai ser tratada de modo judicial. Não é comum. Uma pessoa entrou em contato direto com o pai do Iran para oferecer um presente, uma camisa do Falcão autografada, querendo pagar para ele receber esse presente sem eu saber".

Allan também afirmou que os profissionais fizeram ofertas para firmar parcerias, mas os pedidos foram negados. "Recebi proposta e todas eu neguei. Era para que fosse o rosto da empresa, associado a cassino, aposta esportiva, bets e, como não trabalho com isso, que a longo prazo não soma na carreira, eu neguei. Hoje, vejo que é a mesma empresa que ele está trabalhando", contou.

Por fim, ressaltou que criar contratos com novos percentuais de lucro aos agentes é fácil no atual momento, uma vez que Luva se tornou uma marca global após atuação dele. “Hoje, é um produto que cada publicidade gira em torno de 3 a 5 milhões de reais. Quando peguei lá atrás, o produto não tinha valor, 200 mil seguidos. Quanto é 30% de 5 milhões?”, analisou, alfinetando a negociação.

A ruptura com a empresa ASJ Assessoria, de Allan Jesus, foi comunicada no dia 21 de julho por parte de Iran Jesus e a família. Nos dias seguintes, a nova parceria com Falcão foi anunciada.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte