Empresário de Renato Kayzer viaja a Fortaleza para acertar salário de atacante, diz jornalista

A negociação para a ida de Renato Kayzer ao Fortaleza deve ser concluída nesta segunda-feira (7). O empresário do jogador, Luiz Taveira, vem rumo a capital cearense para tentar acertar o salário do atleta com o Leão do Pici. A informação foi dada pelo jornalista Jorge Nicola, no canal dele no Youtube.

O Fortaleza já acertou a contratação do atacante junto ao Furacão. O Leão do Pici deve comprar 70% dos direitos econômicos por R$ 8 milhões de reais, segundo Nicola. Ele acrescenta que ainda falta resolver a pendência salarial com Kayzer. O atleta de 25 anos recebe R$160 mil reais por mês no Athletico, e o Fortaleza ofereceu R$ 200 mil. No entanto, ele quer receber mais.

O contrato de Kayzer com o Furação era até o fim de 2023. Em 2021, ele atuou em 53 jogos pela equipe paranaense quando marcou 12 gols e deu três assistências.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte