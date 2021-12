Empresário de Jorge Jesus marca reunião com diretoria do Flamengo, diz jornal português

O Flamengo trabalha em busca de um novo técnico para a temporada de 2022 e tem interesse no retorno do português Jorge Jesus, hoje no comando do Benfica-POR. Segundo o jornal Record, de Portugal, o staff do treinador viajou ao Rio de Janeiro para conversar com membros da gestão carioca sobre a chance de contratação do profissional, que deixou o clube durante 2020.

As tratativas são iniciais, sem um acordo ainda firmado. Apesar do contato, a negociação é tida como difícil, principalmente pela chance de classificação do Benfica às oitavas de final da Liga dos Campeões e o atual período contratual, com encerramento previsto apenas para junho de 2022.

Tratado como ídolo pela torcida rubro-negra, o Mister, como é conhecido no Flamengo, teve uma passagem muito vitoriosa no futebol brasileiro. Entre 2019 e 2020, se sagrou campeão da Libertadores, do Brasileirão, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Carioca.

O planejamento para 2022 é repetir o sucesso dos últimos anos. Em 2021, por exemplo, Renato Gaúcho teve a missão de repetir os feitos e foi demitido no início da semana sem levantar troféus, sendo ainda vice na Liberta. Além de Jesus, outros nomes do mercado tem aval da torcida, como o argentino Gallardo, do River Plate-ARG.

