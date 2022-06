Emirados Árabes x Austrália: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Emirados Árabes e Austrália entram em campo nesta terça- feira (07), às 15h (horário de Brasília), pela Repescagem Asiática para a Copa do Mundo de 2022. O jogo acontece no Catar, no Al Rayyan Stadium.

Quem vencer a partida vai enfrentar o Peru no dia 13 deste mês e, então, decidir quem passa para o mundial. Nas Eliminatórias, os Emirados Árabes somou 12 pontos e terminou na terceira posição. A Austrália fez 15, também ocupando o terceiro lugar em seu grupo.

Onde assistir o jogo

O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

inter@

Prováreis escalações

Emirados Árabes: Eisa; Hussain, Al Hammadi, Al-Ahbabi, Abbas; Hassan, Ramadan, Abdulrahman; Canedo, Mabkhout, Al-Maazmi. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Austrália: Ryan; Karacic, Rowles, Wright, Davidson; Dougall, Mooy; Mabil, McGree, Hrustic; MacLaren. Técnico:Graham Arnold.

Ficha técnica - Emirados Árabes x Austrália

Local: Al Rayyan Stadium, Catar

Data: 07/06/2022 (terça-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Transmissão: ESPN 4 e Star+