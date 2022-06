Emerson Royal, lateral do Tottenham, sofre tentativa de assalto em São Paulo

O lateral-direto Emerson Royal, jogador do Tottenham, da Inglaterra, sofreu tentativa de assalto na saída de uma casa noturna da cidade de Americana (SP), na madrugada desta sexta-feira (3). As informações são do portal G1.

Informações da Polícia Militar dão conta de que um suspeito ficou ferido após uma troca de tiros. Por conta disso, ele foi internado no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, onde passará por cirurgia, e deve seguir sob escolta policial.

Abordados no estacionamento

O pai de Emerson Royal concedeu entrevista para a EPTV, afiliada da TV Globo, e confirmou que estava com o filho no momento. Segundo Emerson Aparecido de Souza, eles, outros familiares e amigos do jogador foram abordados já na saída da balada, no estacionamento do local.

Nesse momento, o suspeito teria pedido o relógio do jogador e um cordão de ouro, mas um policial militar à paisana percebeu a tentativa de assalto e a troca de tiros se iniciou.

"Ele foi acompanhar, por praxe, o Royal até o carro e quando ele percebeu que estava tendo um assalto e o criminoso estava apontando a arma para o Emerson, na hora que o criminoso se distraiu, o policial começou a trocar tiros com ele", informou o pai de Royal à EPTV.

Emerson nasceu em São Paulo, mas tem estava de férias em Americana (SP), onde tem residência. Agora, a ocorrência será registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte