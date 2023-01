Ementrevista exclusiva, Vojvoda revela motivo de renovação no Fortaleza e pede crescimento para 2023

O argentino que conquistou o coração da torcida do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, está mais tricolor do que nunca. Depois de acertar sua renovação no clube por mais duas temporadas, o treinador entra no seu terceiro ano seguido como comandante de uma geração vencedora no Pici.

Depois de se consagrar como um dos maiores treinadores que já passaram pelo Leão, Vojvoda voltou a se desafiar à frente do Fortaleza e nos objetivos de crescimento do clube. O treinador mais coboçado do país ao fim da temporada optou pela continuidade de um trabalho vencedor. Segundo o argentino, o desafio de se superar junto ao projeto da diretoria tricolor foram determinantes para sua permanência. Além da segurança que o clube provou oferecer.

"Essa decisão foi pelo projeto do clube. Muitas vezes falamos que nos momentos bons tudo está com o vento a nosso favor. Mas nos momentso ruins que tivemos ano passado, enquando a resultamos, sentimos de toda comissão técnica e todo o clube um apoio de toda a estrutura. Eu vejo uma estrutura por trás do resultado. O resultado é importante, dependemos do resultado, o dia a dia é importante, mas isso tem um sustento em uma estrutura também. Que não é só academia, ou o material e ferramentas, é também os recursos humanos. E eu acho que nas decisões que são difíceis para um treinador essas questões pesam na balança", revela.

Juan Pablo Vojvoda tem 122 jogos como treinador do Fortaleza. São 59 vitórias, 29 empates e 34 derrotas. O treinador conquistou pelo clube dois Campeonatos Cearenses, uma Copa do Nordeste, a melhor campanha do Leão na Série A com vaga direta na Libertadores, melhor campanha na Copa do Brasil até as semifinais e mais uma vaga na Libertadores no ano passado.

Legenda: O argentino acertou a renovação com o Fortaleza por mais dois anos

Mesmo assim, a vontade do treinador é alcançar ainda mais. Para isso, é imprescindível que o clube acompanhe esse desejo.

"Tenho dedicado minha vida nesses últimos dois anos ao Fortaleza. Tudo que eu faço é com vontade, paixão e porque eu gosto de fazer. Eu estou aqui porque decidi continuar por um decisão pessoal e profissional. Estou bem na cidade, mas preciso que o clube continue crescendo no trabalho desses dois anos. Eu quero continuar nesse projeto como continua o Marcelo Paz e todos que estão ao redor que querem que o Fortaleza continue nesse caminho, e esse caminho é superar o ano passado. É muito dificil, nem todos os anos podemos fazer o que fizemos, mas vamos lutar para poder fazer", afirma.

Relação com os jogadores