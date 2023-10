Embarque da LDU para Uruguai tem aeroporto decorado e tripulação vestida com uniforme do time

A equipe equatoriana finalista da Copa Sul-Americana, Liga Deportiva Universitaria (LDU), desembarcou no Uruguai na noite da quarta-feira (26) após embarcarem em aeroporto decorado que homenageava a equipe e com a tripulação equatoriana uniformizada com a camisa do time. A LDU encara o Fortaleza na final do campeonato neste sábado (28).

No aeroporto de Quito, no Equador, os jogadores, no embarque, se depararam com decorações que os apoiam na decisão da Sul-Americana. A "Juntos pela 5ª", estampavam os corredores em apoio à LDU, que busca bordar a quinta estrela em seu escudo.

Dentro do avião, a tripulação equatoriana se vestiu com o uniforme da equipe finalista antes do voo e registrou o momento.

A equipe desembarcou em solo uruguaio na noite da quarta-feira (25) em clima bastante descontraído que foi registrado nas redes oficiais do clube.

A LDU enfrenta o Fortaleza na tarde do sábado (28), às 17h (de Brasília) o estádio Domingo Burgueño Miguel, em jogo válido pela decisão da Copa Sul-Americana.