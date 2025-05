Em volta de Neymar, Santos é eliminado da Copa do Brasil e craque pede silêncio à torcida do CRB

Em noite de retorno de Neymar após lesão, o Santos foi eliminado pelo CRB nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal. A partida aconteceu nesta quinta-feira (22), No Estádio Rei Pelé, em Maceió. No jogo de ida, ainda sem o camisa 10, as equipes também empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro. Neymar converteu sua cobrança, enquanto Zé Ivaldo parou nas mãos de Matheus Albino, que garantiu a classificação do time alagoano para as oitavas da competição.



Desde sua entrada em campo, aos 21 minutos do segundo tempo, o meia santista foi vaiado pela torcida do CRB toda vez que tocava na bola. Após a partida, enquanto concedia entrevista, ouviam-se cantos de 'arerê, o Santos vai jogar a Série B' e xingamentos direcionados ao craque santista. Na saída para o vestiário, Neymar mostrou o escudo do Santos e fez um gesto pedindo silêncio à torcida regatiana.