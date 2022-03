Em vistoria no PV, Ministério Público indica gramado pronto e necessidade de laudos técnicos

O Ministério Público do Ceará realizou uma vistoria no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Edvando França, promotor de Justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), e Camila Saboya, também promotora e integrante da pasta, estiveram no local.

Eles ressaltaram que a praça esportiva precisa de laudos técnicos de engenharia, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros aprovados para garantir a segurança do público. A visita ocorreu na quinta-feira (17).

Ainda durante a visita, o Nudtor constatou que a obra está em fase de conclusão. Além disso, observou que o gramado está pronto para a prática esportiva e que a renovação de alambrados e peças de vidro nas arquibancadas estão na fase final da reforma.

Apesar das observações, a avaliação definitiva só será feita após a conclusão da obra e a apresentação dos laudos técnicos. Caso seja necessário, uma nova vistoria poderá ser feita pelo Núcleo. A previsão é de que o estádio seja reaberto para jogos no final do mês de abril.

