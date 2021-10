Em um mês, Ceará e Fortaleza ganham mais de 2 mil sócios-torcedores

Depois de mais de um ano e meio sofrendo com a queda em seus quadros de sócios torcedores devido à pandemia da Covid-19, finalmente Ceará e Fortaleza começam a ver os números crescendo outra vez. Em dados divulgados em tempo real pelos clubes, com atualização na tarde desta terça-feira (26), o Ceará tem 17.382 torcedores, e o Fortaleza conta com 15.854.

O número pode ser baixo para ambos, que já tiveram mais de 30 mil sócios adimplentes entre 2019 e 2020, mas se compararmos com os números de setembro, é possível notar o crescimento. Há exatamente um mês, o Vovô tinha 14.990 sócios e o Leão contava com 13.219 sócios. Ou seja, os dois clubes ganharam em um mês, 2.392 e 2.635 sócios-torcedores, nesta ordem.

Se a ausência de torcida nos estádios e a recessão econômica impactaram no número de sócios nos clubes ao longo deste um ano e meio, a participação cresce com o efeito do retorno do público nos estádios e com o gradativo aumento da capacidada do Castelão - hoje de 50%.

O crescimento de sócios-torcedores nos clubes é um alento para os prejuízos desde o ano passado e que ainda preocupam, mesmo com a liberação do público. Vovô e Leão tiveram prejuízo nos jogos que fizeram desde o retorno do torcedor ao estádio.

Legenda: Arena Castelão, palco dos principais jogos dos clubes cearenses Foto: Arquivo / SVM

Vale lembrar que enquanto o Ceará só permite, no momento, a entrada dos sócios, o Fortaleza adotou o modelo misto, entre sócios e vendas de ingressos para o torcedor não associado.

Expectativa

Assim, a tendência é que os dois clubes gradativamente alcancem o número de sócios torcedores que tinham até março de 2020, quando o público foi proibido de frequentar os estádios devido a pandemia.

No Fortaleza, a meta é chegar em 25 mil sócios até o fim do ano. Com o Leão bem na tabela e com uma inédita vaga na Libertadores próxima de ser conquistada, os números leoninos tendem a crescer

"Mesmo durante a pandemia, o que a gente tem projetado para a área, a gente já bateu a meta. Com a volta do público, que a gente sabe que é o grande atrativo pro torcedor se associar, queremos chegar em um aumento de 20, 30% até o fim do ano. Chegar em 20, 25 mil seria um número bem razóavel", segundo Gigliane Aguiar, gestor do programa de sócio torcedor.